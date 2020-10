227,5 Kilogramm pro Kopf : Neuer Rekordwert bei Verpackungsabfall in Deutschland

Dessau-Roßlau In Deutschland ist der Verpackungsmüll mit 227,5 Kilogram pro Kopf auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Dirk Messner, Präsident des ,Umweltbundesamtes, fordert deshalb dazu auf, Verpackungen zu vermeiden, bevor diese anfallen.

So fielen 2018 insgesamt 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfall an - soviel wie nie zuvor und 0,7 Prozent mehr als 2017, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Dienstag in Dessau-Roßlau mitteilte. Pro Kopf entsprach dies durchschnittlich 227,5 Kilogramm Verpackungsabfall.