„Wir dämmen den Missbrauch konsequent ein“ 2023 rund 143.000 Beschwerden wegen Rufnummernmissbrauchs

Auch im vergangenen Jahr haben sich zehntausende Verbraucherinnen und Verbraucher wegen Rufnummernmissbrauchs bei der Bundesnetzagentur beschwert - in sehr vielen Fällen wegen sogenannter Enkeltricks. Bei der Behörde in Bonn gingen insgesamt 143.061 Beschwerden ein, fast so viele wie im Jahr davor mit 150.387 Beschwerden. Die Netzagentur schaltete knapp 9800 Nummern ab. „Wir dämmen den Missbrauch konsequent ein“, erklärte Behördenchef Klaus Müller am Montag.