Ermittlungen gegen 14 mutmaßliche Spione : 2021 deutlich mehr Verfahren wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit

Berlin Die Bundesanwaltschaft hat einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr 14 Verfahren wegen des Verdachts auf mutmaßliche Spionageaktionen anderer Staaten durchgeführt. Sechs mutmaßliche Agenten sollen für die Türkei gearbeitet haben.

Die Bundesanwaltschaft hat einem Bericht zufolge bis zum 11. Dezember vergangenen Jahres deutlich mehr Verfahren wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit eingeleitet als im Vorjahr. Wie die Zeitung "Welt" aus einer Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage berichtete, ermittelte die Behörde in 22 Fällen wegen der mutmaßlichen Spionage für eine fremde Macht. Im Jahr 2020 seien 14 Verfahren eingeleitet worden, berichtete die Zeitung am Dienstag.

Gegen alle Deutsche in türkischer Haft wurde nach Auskunft der Bundesregierung ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet, wie die "Welt" weiter berichtete. 13 der derzeit inhaftierten deutschen Staatsangehörigen sitzen demnach wegen des Tatvorwurfs der Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation und/oder dem Vorwurf der Verbreitung von Propaganda in der Türkei in Haft.