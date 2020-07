Zahlen für 2019 : 40.400 Prostituierte waren bei Behörden angemeldet

Eine Prostituierte wartet auf ihrem Zimmer in einem Bordell auf Kundschaft (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Arnold

Wiesbaden Hierzulande waren Ende 2019 insgesamt 40.400 Prostituierte angemeldet. 2170 Prostitutionsgewerbe hatten zu diesem Zeitpunkt eine Betriebserlaubnis. Dreiviertel der Frauen war zwischen 21 und 44 Jahren alt.

Das berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden. Für Prostituierte besteht seit dem 1. Juli 2017 eine Anmeldepflicht, für entsprechende Gewerbe eine Erlaubnispflicht. Grundlage ist das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG). „Nicht angemeldete Gewerbe und Prostituierte werden in der Statistik nicht erfasst“, erklärten die Statistiker.