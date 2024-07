Traurige Bilanz des Wochenendes Mehrere Tote durch Badeunfälle

In Hildesheim verunglückte ein 84-Jähriger tödlich, der ein ferngesteuertes Modellboot am Hohnsensee fahren ließ. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich das Boot mutmaßlich in Wasserpflanzen verfangen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei wohl deshalb in den See gegangen - und im Bereich des Bootes unter Wasser geraten. Taucher bargen ihn 50 Minuten später - tot.