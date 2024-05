Probleme bei 1&1 Bundesweite Internetstörung am Montagmorgen

Seit kurz vor 6 Uhr am Montagmorgen (27.5.2024) melden Nutzerinnen und Nutzer des Internetanbieter 1&1 massive Störungen mit ihrer Internetverbindung. Die Meldungen auf dem Internetportal allestörungen.de kamen aus dem gesamten Bundesgebiet. Betroffen war neben der Internetverbindung offenbar auch der Mobilfunk. Das Portal allestörungen.de schrieb am Morgen, dass die Nutzerberichte auf Probleme bei 1&1 hindeuten. Zwar gingen die Meldungen am Dienstag zurück, aber auch an diesem Tag haben immernoch einige Nutzer weder Mobilfunk-Empfang noch Internet.