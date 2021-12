„1Live Krone“ : Preisvergabe wegen Corona-Pandemie im Radio

Bochum Wieder nicht vor Publikum, wieder macht Corona den Fans des Musikpreises „1Live Krone“ einen Strich durch die Rechnung. Die Auszeichnungen werden am Donnerstag ausschließlich im Radio vergeben. Eine TV-Übertragung wurde abgesagt.

Der Musikpreis „1Live Krone“ wird am Donnerstag (ab 7.00 Uhr) wegen der Corona-Pandemie im Rahmen einer großen Radio-Show vergeben. Der Sender gibt die Preisträger bis 15.00 Uhr bekannt. Am Morgen überreichen die Moderatoren Freddie Schürheck und Benni Bauerdick die ersten Krone-Trophäen. Ab Mittag übernehmen Larissa Rieß und Philipp Isterewicz. In den letzten Wochen konnten Musikfans in sieben Kategorien online für ihre Favoriten abstimmen.