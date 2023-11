Seit Start der Online-Beratung 195.000 Anfragen bei der „Nummer gegen Kummer“

Von Beginn an hätten mehr Mädchen (74 Prozent) die Online-Beratung in Anspruch genommen, der Altersschwerpunkt der Ratsuchenden liege zwischen 13 und 18 Jahren. „Die meisten melden sich heute vor allem mit psychischen Problemen, aber auch die eigene Beziehung zu den Eltern, Selbstvertrauen und Ängste sind häufig Thema“, so Rainer Schütz, Geschäftsführer von „Nummer gegen Kummer“.