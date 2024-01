19 Millionen Euro Schaden Zahnarzt in Nürnberg wegen Abrechnungsbetrugs angeklagt

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen gehe in ihrer Anklage davon aus, dass der Zahnarzt in einer Bande mit weiteren Zahnärzten und Verwaltungsangestellten in den Jahren 2013 bis 2017 nicht abrechenbare ärztliche Leistungen abrechnete.