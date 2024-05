Verdächtiger festgenommen Tote 19-Jährige in Regensburg – Polizei prüft Eifersucht als Motiv

Die Obduktion des Leichnams hatte ergeben, dass die 19-Jährige gewaltsam starb. Wodurch genau, wollen die Ermittler mit Verweis auf Täterwissen weiter nicht verraten. Die Tote war am Samstag in einer Tiefgarage in Regensburg im Kofferraum eines Autos entdeckt worden. Die junge Frau stammt aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham, wann genau sie starb, ist bisher unbekannt. Der Verdächtige sitzt wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft.