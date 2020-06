Großeinsatz in Stuttgart : 18-Jähriger ruft „aus Spaß“ die Polizei - Tumulte bei Ankunft

Stuttgart Ein junger Mann hat in der Stuttgarter Innenstadt einen großen Polizeieinsatz und Tumulte provoziert. Rund 30 Streifenwagenbesatzungen seien nötig gewesen, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Die Polizisten seien unter anderem als Rassisten beschimpft worden. Rund 30 Streifenwagenbesatzungen seien nötig gewesen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Das Polizeipräsidium Stuttgart geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der junge Mann mit dunkler Hautfarbe die Situation absichtlich herbeigeführt habe. Zu seinem Motiv habe sich der Mann zunächst nicht weiter geäußert, sagte ein Sprecher am Montag. „Der Mann kam kurzfristig in polizeiliche Obhut, wurde dann aber wieder entlassen.“

Etwa zwei Stunden zuvor hatte die Polizei Mühe, eine Versammlung von etwa 500 jungen Menschen in der Innenstadt aufzulösen, die gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen hatten. Vor einer Woche war der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommen. Der gewaltsame Tod löste auch Proteste in Deutschland aus, unter anderem in Berlin und München. In diesem Fall bestätigte die Polizei aber keinen Zusammenhang.