Angeklagt wegen Vernachlässigung : 170 Rinder qualvoll gestorben - Landwirt spricht von Überforderung

Ansbach Einem 44 Jahre alten Landwirt aus dem bayerischen Landkreis Ansbach wird tödliche Vernachlässigung seiner 200 Mastrinder vorgeworfen. Ein psychiatrisches Gutachten attestiert ihm zum Tatzeitpunkt verminderte Schuldfähigkeit.

Der Verteidiger des 44-Jährigen sagte am Mittwoch vor dem Amtsgericht in Ansbach, dass sein Mandant schon länger mit der Arbeit in seinem Mastbetrieb überfordert gewesen sei und unter familiären Spannungen gelitten habe. In der Corona-Krise habe sich die Situation dramatisch verschlechtert, weil er die Rinder nicht mehr habe verkaufen können.