Vereiste Wege wohl Ursache 16-jährige Deutsche in Südtirol ums Leben gekommen

Die Leiche der Jugendlichen wurde am Freitag in der Nähe der norditalienischen Gemeinde Innichen in den Dolomiten am Fuße eines Bergwegs gefunden, wie die Bergrettung mitteilte. Zuvor hatte die Familie sie als vermisst gemeldet. Das Mädchen war nach diesen Angaben früh am Morgen von seiner Unterkunft zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Zur Herkunft der Familie machte die Bergwacht zunächst keine Angaben.