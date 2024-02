Ermittlungen wegen Betruges 15-Jähriger soll hunderte Deutschlandtickets gehortet haben

In diesem Zusammenhang durchsuchten die Ermittler am Mittwoch die elterliche Wohnung des Jugendlichen. Dabei wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, unter anderem Speichermedien, Mobiltelefone und SIM-Karten. Zudem fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, einen Schlagstock und ein Messer. Die Ermittlungen dauerten an.