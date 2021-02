Raubmord-Verdacht : 15-Jährige soll Frau in Ravensburg auf offener Straße getötet haben

Ravensburg In Ravensburg ist eine 62 Jahre alte Frau an Stichverletzungen am Hals gestorben. Die Polizei hat eine Verdächtige festgenommen. Sie ist 15 Jahre alt und polizeibekannt.

Eine 15-Jährige soll für den Tod einer Frau am Bahnhof von Ravensburg am Bodensee verantwortlich sein. Die 62-Jährige sei offenbar Opfer eines Raubmordes geworden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Durch die Auswertung von Aufnahmen der Überwachungskameras sei man auf die Spur der bereits unter anderem wegen Raubes vorbestraften 15-Jährigen aus dem Landkreis Ravensburg gekommen. Sie sei vorläufig festgenommen worden.

Die 62-Jährige war am Dienstag in der Nähe des Bahnhofs mit tödlichen Stichverletzungen im Halsbereich gefunden worden. Ein Anwohner hatte die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte versuchten, die Frau wiederzubeleben. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

(mja/dpa)