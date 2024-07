Seit zehn Monaten verschwunden Fahnder im Elsass finden Spur von vermisster Lina

Bei der Suche nach der seit zehn Monaten verschwundenen 15-jährigen Lina im Elsass haben die Fahnder einen Durchbruch erzielt. Die Gendarmerie habe ein Auto ermittelt, dass sich zum Zeitpunkt des Verschwindens der Jugendlichen ganz in der Nähe aufgehalten habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Abend in Straßburg mit. In dem gestohlenen Auto seien DNA-Spuren der Jugendlichen sichergestellt worden.