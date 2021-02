Zahl der Festnahmen steigt auf 14 : Sechs Personen wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen

Kopenhagen Den Verdächtigen wird vorgeworfen, mehrere terroristische Anschläge in Deutschland und Dänemark geplant zu haben. Außerdem sollen sie an versuchtem Terrorismus beteiligt gewesen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen mutmaßlicher terroristischer Anschlagspläne sind in Dänemark und Deutschland sechs weitere Personen in Untersuchungshaft genommen worden. Die Zahl der in diesem Zusammenhang festgenommenen Personen stieg damit auf 14, wie die Polizei mitteilte. Am Donnerstag hatte sie acht Festnahmen bekannt gegeben.

In Dänemark unterliegen die Fälle einer Geheimhaltung und wenige Details werden öffentlich gemacht. Der dänische Sicherheits- und Nachrichtendienst PET teilte am Donnerstag mit, dass die dort Festgenommenen verdächtigt würden, Zutaten und Komponenten für die Herstellung von Sprengkörpern sowie Waffen gekauft zu haben oder daran beteiligt gewesen zu sein. Sie würden verdächtigt, einen oder mehrere terroristische Anschläge geplant zu haben oder an versuchtem Terrorismus beteiligt gewesen zu sein.

Deutsche Behörden hatten die ersten drei Festnahmen bekannt gegeben, zwei in Dänemark und eine in Deutschland. Die Verdächtigen würden beschuldigt, im Januar mehrere Kilogramm Chemikalien gekauft zu haben, die für die Herstellung von Sprengstoff verwendet werden könnten, hieß es aus Deutschland. Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses in Dessau-Roßlau seien zehn Kilogramm schwarzen Pulvers und Zündvorrichtungen gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In Dänemark wurden weitere Chemikalien sichergestellt.

(capf/dpa)