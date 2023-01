Rentnerin von Fahrrad gestoßen 14-Jähriger nach tödlicher Attacke auf Radfahrerin in Untersuchungshaft

Wenige Tage nach einer tödlichen Attacke auf eine 78 Jahre alte Fahrradfahrerin im baden-württembergischen Bad Mergentheim hat ein Haftrichter gegen einen 14-Jährigen Untersuchungshaft verhängt. Dem Jugendlichen wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, wie die Polizei in Heilbronn am Donnerstag mitteilte. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauerten an.