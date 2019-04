Lange Tradition: Warum wir uns in den April schicken

Am 1. April schicken wir uns gegenseitig in den April. Foto: dpa/Marcus Brandt

Düsseldorf April, April. Heute ist der 1. April und die Gefahr daher ziemlich hoch, jemandem auf den Leim zu gehen und auf einen Scherz hinein zufallen. Aber warum ist das so? Forscher sind sich nicht ganz einig über die Herkunft.

Jemand anderen auszulachen ist nicht fein - am 1. April allerdings gilt seit Jahrhunderten eine Ausnahme. Einander in den April zu schicken ist ein Brauch, der in weiten Teilen der Welt verbreitet ist. Der Ursprung lässt sich allerdings nicht mehr genau feststellen. Er könnte in Deutschland oder Frankreich liegen.