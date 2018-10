1,7 Millionen Tonnen Brot werden jährlich verschwendet - WWF wirft Backwarenfirmen massive Überproduktion vor

Berlin Die Umweltstiftung WWF hat vor der Verschwendung von Brot und Backwaren gewarnt - auch angesichts der Ernteverluste nach langer Trockenheit in diesem Jahr. Wir geben Tipps, wie Brot länger frisch bleibt.

Die Umweltorganisation WWF wirft Backwarenfirmen eine teils massive Überproduktion vor. In manchen Geschäften bleibe jede fünfte Backware liegen, heißt es in einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Studie zur Lebensmittelverschwendung bei Bäckereien und Backshops. Dafür seien nicht nur die Verbraucher verantwortlich - mittlere bis große Backwarenunternehmen hätten Verluste von bis zu 19 Prozent der produzierten Menge.