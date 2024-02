Laut Deutschem Wetterdienst Orkanböen im Norden Deuschlands erwartet

Die gute Nachricht: Der Sturm dürfte in vielen Regionen nur wenige Stunden dauern und sollte am Freitagmorgen größtenteils überstanden sein. „Am längsten dauert es im Nordwesten beziehungsweise im Nordseeumfeld, wo man sich relativ nah am Kernbereich des Sturmtiefs befindet“, so der Experte. „In den Frühstunden des Freitags lässt der Wind aber auch dort mehr und mehr nach.“