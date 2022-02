Temperatursturz zum Wochenende : Es wird sonnig, aber kalt in NRW

Essen In der zweiten Wochenhälfte wird es deutlich kühler, aber dafür sonniger in NRW. Zum Wochenende sinken die Temperaturen von 12 auf sieben Grad. Nachts soll es Frost geben.

Am Mittwoch kann es bis zu zwölf Grad geben, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Wie auch am Donnerstag bleibe es allerdings stark bewölkt. Die ersten sonnigen Abschnitte könne es am Freitag geben. Der Samstag soll nach dem Abziehen der Nebelfelder dann sogar verbreitet sonnig werden. Die Temperaturen sinken nach Angaben des DWD auf bis zu sieben Grad am Freitag und Samstag. In den Nächten sei mit Frost zu rechnen.