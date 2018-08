Der WDR stellt das Projekt "Bergwerk 360° VR" vor.

Bottrop Ende 2018 schließt die letzte Zeche im Ruhrgebiet. Der WDR will die Eindrücke erhalten.

Einmal nachempfinden, wie es ist, als Bergmann unter Tage zu arbeiten – bald ist das in der Realität nicht mehr möglich. Am 21. Dezember schließt das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop. Dann ist endgültig Schicht im Schacht für den deutschen Steinkohlebergbau.