Offenbach: Der Monat Mai klingt mit Sauna-Wetter aus

Offenbach

Deutschland steht eine fast tropische Wetter-Woche bevor. Es wird feucht und heiß bei Temperaturen bis zu 33 Grad. "Das ist für Ende Mai schon eindrucksvoll", sagte Meteorologe Thomas Ruppert. In Kombination mit der feuchten Luft bekomme das Wetter "einen leicht tropischen Anstrich". Am heißesten wird es in Norddeutschland. Kräftige Gewitter verhageln gebietsweise die Freude am sommerlichen Wetter. Mit Gewitter, heftigem Starkregen und Hagelschlag muss der Vorhersage nach vor allem im Bergland gerechnet werden. Die Niederschläge können lokal unwetterartig ausfallen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Insbesondere am Dienstag bestehe in der zweiten Tageshälfte das Risiko von Gewittern. Sie bilden sich, wenn "Sonne, Wärme und Berge zusammenkommen", so Ruppert.