Nah- und Fernverkehr betroffen Defektes Stellwerk in Dortmund stört Zugverkehr

Ein defektes Stellwerk in Dortmund behindert den Zugverkehr im östlichen Ruhrgebiet. Betroffen ist der Nah- und Fernverkehr - viele Züge konnten Dortmund nicht anfahren. Die Reparaturarbeiten am Stellwerk seien am Nachmittag beendet worden, aber in der Folge kann es noch bis zum frühen Abend zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, wie aus einer Information des Portals Zuginfo.nrw hervorgeht.