„Wie ein Zoogehege“ : Dave Gahan fühlt sich bei Depeche Mode glücklich und eingesperrt

Depeche Mode Sänger Dave Gahan bei einem Konzert in Düsseldorf im Jahr 2013. Foto: Endermann, Andreas (end)

Der Depeche-Mode-Frontmann Dave Gahan fühlt sich in seiner Band glücklich und eingesperrt zugleich. "Wir sind Gefangene an einem sehr komfortablen Ort, an den wir immer wieder freiwillig zurückkehren", sagte der 59-Jährige dem Magazin "Playboy" laut Mitteilung vom Donnerstag. "Wir haben uns selbst eingesperrt."