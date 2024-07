Partnersuche „Für manche fühlt sich das an wie ein Nebenjob“

Er ist durch eine Zeit tiefer Trauer gegangen nach dem Tod seiner Frau. Doch irgendwann erwischte sich Hans dabei, dass er in der Tageszeitung an den Kontaktanzeigen hängen blieb. „Da habe ich gemerkt, dass ich so weit war und nicht mehr alleine leben wollte“, erzählt der 67-jährige frühere Beamte, der seinen Namen nicht öffentlich machen will. In der Zeitung stieß er auch auf die Anzeige für eine Partnervermittlung – und rief an. Das war im November. Zehn Frauen hat er seitdem kennengelernt. Ist Spaziern gegangen, hat in Cafés gesessen, von sich erzählt. Eine Frau hat er auf eine Gassi-Runde begleitet – sie wählte einen Pfad, auf dem man nur hintereinander laufen konnte, das Lokal am Ziel hatte geschlossen. „Da hab ich gemerkt, dass die Dame unser Treffen wohl nicht so wichtig fand“, sagt Hans. Heute kann er darüber lachen. Denn es gab Treffen Nummer elf. Auch mit dieser Frau ging er spazieren. „Wir konnten gleich sehr vertraut über alles reden. Da war gar keine Hürde“, sagt Hans. Seitdem sagt er wieder Sätze wie: „Ich fahre zu meiner Freundin.“ Nun lebt er wieder in einer festen Bindung.