2. Platz, Kategorie Atelier Natur, Dorin Bofan – Rumänien, „Frische Lava“

„Diese Aufnahme entstand auf Island am Tafelvulkan Fagradalsfjall, fast einen Monat nachdem der erste Ausbruch registriert worden war. Ich verbrachte den ganzen Tag damit, die Eruptionen zu beobachten und wanderte von einer interessanten Stelle zur nächsten. An manchen Stellen konnte man nahe an die frische Lava herankommen, die an der Oberfläche bereits verhärtet war, aber im Inneren noch flüssig. Die kurzen Hagelschauer, die an diesem Tag niedergingen, sorgten für einen schönen Heiß-Kalt-Kontrast zwischen der Lava und den Hagelkörnern.“