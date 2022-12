Kopflose Katzen Das sind die lustigsten Haustiere

1. Platz, Kategorie „Haustiere, die aussehen wie ihre Besitzer“, “Dave und Dudley“, Judy Nussenblatt, USA

„Das ist mein Freund David und sein Hund Dudley. In den ersten Tagen von Covid haben David und ich einen schönen Tag genutzt und Fotos gemacht. Dudley war so aufgeregt, als wir zurückkamen, dass er seine Vorderpfoten um Davids Schultern warf und ich dieses Foto machte. Sie sehen beide aus, als könnten sie einen guten Haarschnitt gebrauchen, aber es war Covid ... so who cares ...“