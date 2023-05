Porträt eines ehemaligen US-Präsidenten Das ist Barack Obama

Von 1992 bis 2004 engagiert sich Barack Obama in verschiedenen sozialpolitischen und bürgerrechtlichen Organisationen. Zudem war er Lehrbeauftragter für Verfassungsrecht an der University of Chicago Law School. 1995 ist Obamas Autobiografie „Dreams of my Father. A story of Race and Inheritance“ erschienen. Von 1996 bis 2004 war Obama Senatsmitglied im Bundesstaat Illinois.