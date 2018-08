Das große Sommerloch-Quiz zum Sommerloch 2018

Düsseldorf Killerkrokodile und Politiker mit irren Ideen - nur wenn ganz Deutschland Sommerferien macht, werden Themen zu Schlagzeilen, die sonst kaum eine Meldung wert wären. Schon wieder alles vergessen? Machen Sie unser Quiz.

Niemand geht in Deutschland in dieser Woche zur Schule. Es ist die einzige in diesem Sommer, in der in allen Bundesländern Schulferien sind. Schon am kommenden Montag müssen Saarländer, Rheinland-Pfälzer und Hessen wieder den Ranzen überwerfen.