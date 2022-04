Investorin bei "Die Höhle der Löwen" 2022 : Das müssen Sie über Dagmar Wöhrl wissen

Bundestagsabgeordnete, Miss Germany und erfolgreiche Unternehmerin – in ihrer Karriere hat Dagmar Wöhrl schon einige erstaunliche Stationen zurückgelegt. Seit 2017 ist sie nun Jurorin bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Wir stellen die Investorin näher vor.

Wer ist Dagmar Wöhrl?

Geboren am 05.Mai 1954 und aufgewachsen in Nürnberg, absolvierte Wöhrl nach dem Abitur ein Studium der Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Nach ihrem Abschluss stieg Wöhrl als Gesellschafterin in verschiedene Unternehmen ein, ehe sie 2017 ihre eigene Consulting-GmbH in Berlin gründete. Im selben Jahr nahm sie auch den Juroren-Platz von Jochen Schweizer bei „Die Höhle der Löwen“ ein.