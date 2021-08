Fazit zum Ferienende : Zweitimpfungen dominieren Corona-Impfaktion in NRW

Eine Schülerin einer Abschlussklasse wird im Impfzentrum geimpft. (Archivfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Über 500.000 Menschen ließen sich in NRW in einer Woche die Zweitimpfung verabreichen. Die Entwicklung ist beachtlich, wird aber durch die vergleichsweise geringe Zahl an Erstimpfungen getrübt.

Die Impfaktion gegen Corona wird in Nordrhein-Westfalen in der zu Ende gehenden Ferienzeit stark von den Zweitimpfungen dominiert. Innerhalb einer Woche stieg die Zahl der vollständig Geimpften in dem bevölkerungsreichsten Bundesland um gut 531.000, wie ein Vergleich der am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit denen vor einer Woche zeigt. Sie stieg damit fast viermal so stark wie die Zahl der mindestens einmal Geimpften in dem Bundesland, die lediglich um knapp 139.000 zunahm.

Das Tempo bei Impfungen für den vollständigen Schutz zog mit den weiteren gut 531.000 Einwohnern noch einmal deutlich an. Der Zuwachs hatte zuvor zweimal hintereinander bei rund 435.000 binnen einer Woche gelegen. Das Impftempo bei der ersten Spritze nahm hingegen mit den jüngst nur noch knapp 139.000 Personen binnen einer Woche ab. Die Zahl der mindestens einmal Geimpften war zuvor im Mittwochsvergleich zweimal in der Größenordnung von rund 159.000 Einwohnern gestiegen.

Vollständig geimpft sind in NRW nach den jüngsten RKI-Daten 57,6 Prozent der Einwohner. Mindestens einmal geimpft sind 66,1 Prozent der Bevölkerung. NRW liegt damit laut RKI-Zahlen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 55,6 beziehungsweise 62,7 Prozent. In der Altersklasse 12 bis 18 Jahre sind in NRW 13,3 Prozent vollständig geimpft. Mindestens eine Spritze haben 25,4 Prozent in dieser jüngsten Altersgruppe des RKI. Auch diese Zahlen sind höher als der jeweilige Bundesdurchschnitt von 13,1 beziehungsweise 22,8 Prozent.

Bei knapp 910.000 Menschen steht aktuell die zweite Impfung noch aus. Das ergibt sich aus den jüngsten Zahlen von Mittwoch. Dabei ist berücksichtigt, dass gut 611.000 Menschen den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, bei dem laut den RKI-Angaben nur eine Impfdosis für eine vollständige Immunisierung erforderlich ist.

(chal/dpa)