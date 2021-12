Pille Molnupiravir : Zweites Corona-Medikament erhält Notfallzulassung in den USA

Washington Nach der Pille Paxlovid von Pfizer ist jetzt auch Molnupiravir des Konkurrenten Merck auf dem US-Markt. Das Mittel soll aber nur mit dreißigprozentiger Wirksamkeit Krankenhauseinweisungen oder tödliche Verläufe verhindern. Es gilt als „zusätzliche Behandlungsoption“.

In den USA ist nach dem Corona-Medikament Paxlovid des US-Pharmariesen Pfizer auch der Wirkstoff Molnupiravir des Konkurrenten MSD zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Donnerstag eine Notfallzulassung für das antivirale Medikament in Pillenform für Risikopatienten ab 18 Jahren. Das in Europa unter dem Namen Lagevrio bekannte Medikament ist zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen mit leichten bis mittelschweren Symptomen gedacht und soll einen schweren Krankheitsverlauf verhindern.