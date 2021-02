Alternative zum Lockdown : Schnelltests für alle

Ein Flyer, der auf einen Corona-Antigen-Schnelltest hinweist, liegt in einer Stuttgarter Apotheke auf dem Tresen. Massenhafte Schnelltests können bald zu einer Alternative zum strengen Lockdown werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Analyse Die Teststrategie in Deutschland ist derzeit lückenhaft. Dabei wären Lockerungen der Kontaktbeschränkungen bei Massentests schneller möglich. Dänemark ist da ein Vorbild.

Deutschland fällt bei der Pandemie-Bekämpfung zurück. Die Impfkampagne kommt nicht richtig auf Touren, die Gesundheitsämter schaffen es nicht, Kontakte nach Infektionen richtig nachzuverfolgen, und die Corona-Warn-App gilt als Ausfall. Als wäre das nicht genug, gibt es auch erhebliche Defizite beim Testen. Dabei wäre eine wirkungsvolle Teststrategie eine der Alternativen zum jetzigen Lockdown. Denn auch hier gibt es längst gute und zuverlässige Angebote, sie müssten nur eingesetzt werden.

Einen Plan für eine bessere Teststrategie haben jetzt die beiden Marburger Forscher Alexander Markowetz und Martin Hirsch in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ vorgelegt. Markowetz lehrt Informatik an der dortigen Philipps-Universität, sein Kollege Hirsch beschäftigt sich in der Medizinischen Fakultät mit Fragen der Künstlichen Intelligenz. Die beiden schlagen vor, eine App zu entwickeln, in die jeder das Ergebnis eines Corona-Selbsttests eingeben kann und bei negativem Befund einen bestimmten Frei-Code erhält. Mit diesem Code könnte die Person dann Restaurants, Konzerte, Ladengeschäfte oder Friseursalons besuchen. Sie nennen ihre Initiative den Plan B – als Alternative zum derzeit praktizierten Lockdown.

Die Idee der beiden Marburger Computerspezialisten findet in der Wissenschaft durchaus Beifall. Der Berliner Mobilitätsforscher Kai Nagel, der das Kanzleramt in Corona-Fragen berät, fand den Plan „durchaus plausibel“. Auch der Chefvirologe der Universität Köln, Florian Klein, begrüßt ausdrücklich solche Gedankenexperimente.

Tatsächlich dürfte es schon im März behördlich zugelassene Schnelltests in größerer Zahl geben, die Menschen in einer Apotheke kaufen könnten. War es bislang nur Ärzten oder medizinischem Personal erlaubt, die Teststäbchen in den Rachen oder die Nase einzuführen, so hat das Bundesgesundheitsministerium schon seit Anfang dieses Monats auch Selbsttests im Grundsatz möglich gemacht. Allerdings müssen die Präparate noch zertifiziert werden. Vor dem Besuch eines Restaurants oder einem Treffen mit Freunden wäre dann der Schnelltest eine Chance, die Ansteckungsgefahr deutlich abzusenken. „Wenn 90 Prozent der Leute, die das Virus weitertragen können, im Vorfeld rausgefischt werden, müsste das ausreichen“, meint der Telematik-Professor Nagel, der sonst vor allzu schnellen Lockerungen eher warnt.

Allerdings müssten die Hersteller von Tests gewaltig aufrüsten. Wollte sich jeder Bundesbürger in der Woche einmal selbst testen, müssten die Anbieter jeden Monat rund 330 Millionen Antigen-Schnelltests bereitstellen. Ganz unrealistisch ist diese Größenordnung nicht. Allein der Schweizer Hersteller Roche hat angekündigt, 100 Millionen Tests monatlich auszuliefern.

Noch müssten bei einer neuen Schnelltest-Strategie viele Fragen geklärt werden. Reichen die Testergebnisse auch bei den ansteckenderen Corona-Varianten? Ist die App sicher genug, um Betrug auszuschließen? Wie könnten ergänzende Kontrollen aussehen? Wer bezahlt die Tests? Das ist alles Stoff für eine breitere Debatte. Dass die Frage der Ausweitung von Tests derzeit fast keine Rolle mehr spielt, ist allerdings bezeichnend für die jetzige Situation, in der vor allem über die Verlängerungen der scharfen Kontaktbeschränkungen diskutiert wird.

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hat sich auch die Testkapazität der zuverlässigeren PCR-Tests seit Anfang Dezember nur langsam nach oben entwickelt. So konnten in der ersten Dezember-Woche täglich knapp 330.000 Proben nach dem aufwendigeren Testverfahren ausgewertet werden. In der zweiten Februarwoche waren es dann 347.000. Erschwerend kommt hinzu, dass die vorhandene Größenordnung noch nicht einmal voll ausgeschöpft wird. So sind pro Woche 2,3 Millionen PCR-Tests möglich, aber nur die Hälfte wird tatsächlich durchgeführt.

Auch im Vergleich zu anderen Industrieländern wird in Deutschland deutlich weniger getestet. So hat das kleine Dänemark bis Ende 2020 viereinhalb Mal so viele PCR-Tests pro 1000 Bewohner ausgewertet wie Deutschland. Israel, Großbritannien und die USA testen ebenfalls beträchtlich mehr als die Deutschen, allein der Mittelmeerstaat doppelt so viel. Die beiden Ökonomen Paul Welfens und Thomas Gries, die an den Universitäten Wuppertal und Paderborn lehren, haben errechnet, dass für eine Alternativstrategie zum Lockdown pro Tag knapp neun Millionen Tests erforderlich wären. Der Aufbau der erforderlichen Infrastruktur würde im ersten Halbjahr nach dem Modell der beiden Wirtschaftsprofessoren knapp 30 Milliarden Euro kosten oder 0,8 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Allerdings kostet der Lockdown schon jetzt jeden Monat ein Prozent der Wirtschaftsleistung. „Die Test-Lücke zu Dänemark wird immer größer“, kritisiert Welfens die mangelnden Anstrengungen in Deutschland. „Es gibt noch nicht einmal in jeder Stadt ein Testzentrum.“

Nur in bestimmten Bereichen häufig getestet – etwa in der Fußball-Bundesliga oder im NRW-Landtag, wo wöchentlich für alle ein Test erfolgt. Dagegen ist es in vielen Heimen und Pflegeeinrichtungen noch nicht selbstverständlich, dass Besucher vorher sich testen lassen. „Man könnte in allen größeren Betrieben oder Schulen Testzentren einrichten“, glaubt Wirtschaftsexperte Welfens, der die gemeinsame Studie demnächst in einem Fachmagazin veröffentlichen will.