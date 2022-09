Zulassung für Omikron-Vakzine erteilt : So funktioniert das neue Impfen in NRW

Eine Frau wird gegen Corona geimpft (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Am Donnerstag hat die EMA grünes Licht für die Omikron-Impfstoffe von Biontech und Moderna gegeben. Am 12. September soll dieser in den NRW-Praxen sein. Im Oktober kommt der BA.5-Impfstoff. Das müssen Ältere, Jüngere und Genesene jetzt wissen.