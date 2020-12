Auch Ministerpräsident Kretschmer äußert sich : Sächsische Klinik rudert in Triage-Debatte zurück

Sächsische Klinik rudert in Triage-Debatte zurück

Mitarbeiter der Pflege in Schutzkleidung behandeln einen Patienten mit Corona-Infektion auf der Intensivstation (Archivfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Leipzig Die Äußerungen eines Klinikdirektors aus Zittau zur angewandten Triage bei Corona-Patienten sorgten bundesweit für Aufsehen. Die Pressereferentin des Hauses revidierte seine Aussagen als „Missverständnis“. Experten fürchten trotzdem weitere Fälle.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) widersprach in der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) Berichten, nach denen Personen wegen einer solchen Auswahl verstorben seien. Auf die Frage, ob jemand gestorben sei, weil er nicht versorgt werden konnte, sagte er: „Nein, diese Aussage ist nicht getroffen worden.“ Der Begriff „Triage“ bedeutet, dass Ärzte bei zu knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie vorrangig helfen.

Der Ärztliche Direktor des KOB, Mathias Mengel, hatte zuvor in einem Online-Bürgerforum offenbar berichtet, dass in seinem Krankenhaus aufgrund hoher Auslastung in den vergangenen Tagen schon mehrfach entschieden werden musste, welcher Covid-19-Patient Zugang zu den begrenzt vorhandenen Sauerstoffgeräten erhalte und wer nicht.