Zeitungsinterview : Harald Schmidt löst mit Impf-Aussagen Spekulationen aus

Harald Schmidt im vergangenen Jahr bei einem Auftritt in Berlin. Foto: dpa/Gerald Matzka

Harald Schmidt hat sich nach seinem Show-Aus weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hin und wieder gibt er Interviews in Zeitungen oder für Fernsehformate. Jetzt gibt es Spekulationen über seinen Impfstatus.

Eine mehrdeutige Aussage des Entertainers Harald Schmidt („Die Harald Schmidt Show“) hat für Spekulationen um seinen Impfstatus gesorgt. Er sei auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen, sagte der 64-Jährige der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) in einem Interview.

„Das lässt alles offen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst gibt’s schnell was auf den Aluhut.“ Der Interviewer hatte eine entsprechende Frage gestellt, weil das Gespräch nicht wie bei Schmidt sonst üblich in einem Hotel stattfinden konnte.

Der Satiriker, Komiker und Late-Talker Schmidt, dessen TV-Karriere in den 80ern startete, zählt zu den beliebtesten Fernsehgesichtern in Deutschland. Als Schauspieler trat er in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ auf.