Kölner Impfarzt kritisiert Stiko: „Schlechter geht es nicht“ : Ärzte wollen Tausende Astrazeneca-Dosen zurückgeben

Düsseldorf Jürgen Zastrow, Leiter des Impfzentrums Köln, kritisiert die Ständige Impfkommission. Nun säßen Praxen und Impfzentren auf Tausenden Astrazeneca-Dosen. Ihn ärgert auch die eingeschränkte Empfehlung für Kinder ab 12. Sie seien im Impfzentrum Köln willkommen. Masken werde man weiter tragen müssen.

Jürgen Zastrow ist der Leiter des Impfzentrums Köln und impft auch in seiner eigenen HNO-Praxis. Er berichtet, wie sich die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) in der Praxis auswirken.

Zastrow Die Stiko hat der deutschen Impfkampagne erneut geschadet. Nichts war vorbereitet, nichts wurde kommuniziert, da wurden Ärzte und Bürger alleine gelassen – schlechter hätte man es nicht machen können. Nun sitzen Impfzentren und Praxen auf Tausenden Impfdosen, die sie gerne zurückgeben würden oder ansonsten vernichten müssten. Allein in meiner eigenen Praxis lagern 1080 Dosen.

Zastrow Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt: Dieser wird Sie impfen oder entsprechend beraten.

Hartleibig ist die Stiko auch beim Thema Kinder-Impfen. Sie empfiehlt eine Impfung nur für vorerkrankte Kinder ab 12. Was raten Sie – soll man Kinder ab 12 Jahren, für die es ja einen Impfstoff gibt, auch impfen lassen?

Zastrow Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema hat den Biontech-Impfstoff für alle Kinder ab 12 zugelassen. Ich rate Eltern, ihre Kindern damit impfen zu lassen – auch ab 12 Jahren. Im Impfzentrum Köln sind uns alle Kinder ab 12 Jahren willkommen – wenn sie über das KV-Portal einen Termin bekommen. Wenn die Schüler im neuen Schuljahr Präsenzunterricht haben und die Studierenden endlich wieder in die Hörsäle kommen sollen, muss die Impfquote gerade bei jungen Menschen hochgehen.

Erläutern Sie uns, was die Stiko treibt.

Zastrow Die Stiko betrachtet nur das Individualrisiko. Und weil bei Kindern die Gefahr schwerer Verläufe gering ist, empfiehlt sie die Impfung nicht. Aber was sind schon zwei Tage mögliche Nebenwirkungen gegen das Restrisiko einer Corona-Erkrankung? Zudem muss man das Ganze epidemiologisch sehen: Je schneller wir auch Kinder und Jugendliche impfen, desto schneller ist für uns alle die Pandemie gebannt. Die Stiko kennt das Leben nicht und vergräbt sich in ihrem Elfenbeinturm. Das mag sonst kein Problem sein, in der Pandemie ist das fatal.