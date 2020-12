Mega-Stau vor Dover : Zahlreiche Lastwagenfahrer verbringen Weihnachten in England

Das Weihnachtsfest hatten sich Hunderte LKW-Fahrer im britischen Dover sicher anders vorgestellt. Seit Tagen harren sie an der Fährverbindung zu Frankreich aus. Jetzt mussten sie auch den Heiligen Abend dort feiern.

Obwohl Frankreich die Grenze zu Großbritannien wieder geöffnet hat, werden zahlreiche Lastwagenfahrer auch den ersten Weihnachtstag in Südostengland in ihren Kabinen verbringen müssen. Zwar ist bisher Hunderten Fahrzeugen die Freigabe erteilt worden. Doch für die Einreise nach Frankreich ist ein negativer Corona-Test erforderlich, und die Abfertigung dauert weiter an. Die britische Regierung will 300 Soldaten in die Grafschaft Kent rund um den Hafen Dover am Ärmelkanal schicken, die bei den Tests helfen sollen. Von bisher 2367 Tests bei Lkw-Fahrern seien 3 positiv ausgefallen, teilte die britische Regierung am Donnerstagabend mit.