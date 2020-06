Corona-Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück : Zahl der Infizierten bei Tönnies steigt auf 730

Rheda-Wiedenbrück Nach dem Corona-Ausbruch beim Grpßschlachtereibetrieb Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück gibt es jetzt mindestens 730 registrierte Neuinfektionen. Rund 5300 weitere Mitarbeiter müssen noch getestet werden.

Das sagte ein Sprecher des Kreises Gütersloh am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Am Vorabend lag dieser Wert noch bei 657. Ausgewertet wurden 1106 Ergebnisse eines von den Behörden angeordneten Reihentests, der am Donnerstag fortgesetzt wurde. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück müssen in den nächsten Tagen noch rund 5300 Mitarbeiter getestet werden.