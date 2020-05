Wirbel nach „Bild“-Bericht : Worum es beim Streit um Drostens Corona-Studie geht

Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité. Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Die „Bild“-Zeitung zerreißt eine Studie um den Berliner Virologen Christian Drosten. Doch die angeführten Kritiker distanzieren sich von dem Beitrag des Boulevardblatts und verweisen auf den üblichen Wissenschaftsdiskurs.

Bis vor Kurzem hatte Jörg Stoye kein Twitter. Der Ökonom, der in den USA Statistik lehrt, ist zwar auf seinem Fachgebiet ein bekannter Mann, doch in die Öffentlichkeit drängte er bisher nicht. Am Montag ging es aber nicht anders. Stoye meldete sich bei Twitter an. Er hatte etwas zu sagen. Er schrieb: „Ich will nicht Teil einer Anti-Drosten-Kampagne sein. Ich stand und stehe in keinerlei Kontakt zur Bild. Natürlich habe ich höchsten Respekt vor @c_drosten. Deutschland kann froh sein, ihn und sein Team zu haben.“

Stoyes Unmut beruht auf einem Bericht der „Bild“-Zeitung. Diese hatte am Montag auf ihrer Website getitelt: „Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch – wie lange weiß der Star-Virologe schon davon?“ Ein Team um Christian Drosten, seines Zeichens Chefvirologe an der Berliner Charité, hatte am 29. April die Studie „An analysis of Sars-CoV-2 viral load by patient age“ veröffentlicht. Darin beschäftigten sich die Wissenschaftler mit der Viruslast im Rachen von Corona-Patienten verschiedenen Alters. Diese kann Hinweise liefern, inwieweit die Personen ansteckend sind oder nicht. Auch unsere Redaktion berichtete. Das Fazit der Studie lautete: „Auf der Grundlage der Ergebnisse müssen wir vor einer unbegrenzten Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten in der gegenwärtigen Situation warnen. Kinder könnten genauso infektiös sein wie Erwachsene.“

Jörg Stoye taucht in dem „Bild“-Artikel namentlich mit mehreren Zitaten auf, die die Drosten-Studie relativieren. So sagt er in dem Beitrag: „Es gibt viele gute Argumente gegen eine schnelle Wiedereröffnung der Schulen, aber die Charité-Studie trägt nichts dazu bei.“ Dem „Spiegel“ sagte Stoye am Montagabend dann, dass die Aussagen aus einem Aufsatz von ihm stammten, den er auf Englisch verfasst habe. Die „Bild“ habe diesen recht freihändig übersetzt. „So wie ,Bild‘ meine Zitate verwendet, stehe ich auf keinen Fall dazu“, so Stoye.

Er war nicht der einzige Statistiker, der seine Verwunderung zum Ausdruck brachte. Der Mannheimer Statistik-Professor Christoph Rothe, der ebenfalls in dem Text zitiert wird, schrieb bei Twitter: „Niemand von #Bild hat mit mir gesprochen, und ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Art der Berichterstattung.“ Und der Bonner Statistiker Dominik Liebl, auch Bestandteil des Berichts, stellte klar: „Ich wusste nichts von der Anfrage der BILD und distanziere mich von dieser Art, Menschen unter Druck zu setzen, auf das Schärfste. Drosten selbst schrieb bei Twitter: „Ich habe Besseres zu tun.“

In dem „Bild“-Bericht heißt es weiter, innerhalb des Forscherteams seien die Mängel der Studie nach „Bild“-Informationen bereits diskutiert und zum Teil eingestanden worden. Ein Beleg dafür fehlt allerdings. Der langjährige „Bild“-Reporter Georg Streiter schrieb dazu bei Facebook: „Wenn man jemanden so an die Wand nagelt, dann sollte man schon die Karten auf den Tisch legen.“ Selbst wenn man die „nur als niederträchtig zu bezeichnenden Recherche-Methoden“ ignoriere, bliebe festzustellen: „Diese Schlagzeile ist durch nichts belegt. Durch gar nichts.“

Die in dem „Bild“-Bericht aufgeworfenen Kritikpunkte der Statistiker sind zwar nicht ausgedacht – die Experten beschäftigten sich in ihren Abhandlungen tatsächlich mit Unfeinheiten in der Charité-Studie –, doch geht daraus nicht hervor, dass die These der Berliner Forscher falsch ist.

In der Charité-Studie heißt es, es gebe keinen signifikanten Unterschied bei der Viruslast von Kindern und Erwachsenen. Diese vergleichsweise starke Aussage stehe im Widerspruch zur statistischen Analyse, heißt es etwa in der Abhandlung von Dominik Liebl. Der Bonner Statistiker konkretisierte seine Anmerkung bei Twitter allerdings. „Mein Open Review Report begutachtet die Statistik. Dort sind Fehler passiert. Dies kann passieren. Passiert jedem Wissenschaftler einmal. Nun muss man die Ergebnisse neu interpretieren“, schrieb er. „Alle Altersgruppen (auch Kinder) müssen wohl trotzdem als infektiös eingestuft werden. Auch wenn es Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt.“

Der Statistiker Jörg Stoye wird in dem „Bild“-Bericht diesbezüglich mit den Worten zitiert, die Ergebnisse „scheinen von Entscheidungen der Forscher getrieben zu sein“. In dem Bericht wird fettgedruckt die Frage aufgeworfen: „Fiel die deutsche Schulpolitik einer falschen Studie zum Opfer?“ Stoye widersprach gegenüber dem „Spiegel“. Er unterstelle Christian Drosten und seinen Mitautoren keine Intention, schon gar keine bewusste Irreführung. Die Originalstelle in seiner Abhandlung heiße: „My only point is, that the paper‘s nonsignificance result seems to be driven by researcher choices.“ Gemeint sei damit: „Die Nichtsignifikanz ist das Ergebnis bestimmter, von den Autoren gewählter Tests.“ Andere Verfahren hätten möglicherweise zu anderen Ergebnissen geführt. Möglicherweise.

Unter Forscherkollegen ist es üblich, dass insbesondere nicht begutachtete Veröffentlichungen über sogenannte Pre-Print-Server einem kritischen Blick unterzogen werden. Das ist sogar explizit erwünscht. Drosten selbst hat mehrfach betont, dass auch seine Studie einige Fragen offenlasse und weiter untersucht werden müsse. Mitunter wird der Ton hierbei auch sehr rau und eindeutig. Doch das gehört zum gewöhnlichen Diskurs. „Wissenschaftsintern kommuniziert man so. Da habe ich schon ganz andere Sachen um die Ohren gehauen bekommen“, sagte Jörg Stoye.

Zumeist betonen die Kritiker auch, dass sie nur zu einem bestimmten Punkt Stellung beziehen können und nicht etwa die gesamte Studie infrage stellen. So schreibt Dominik Liebl in seinem Review: „Ich kann die medizinischen Aussagen in dem rezensierten Manuskript (der Charité-Studie, Anm. d. Red.) nicht beurteilen, und ich kann auch die medizinischen Auswirkungen meiner offenen Rezension nicht beurteilen.“