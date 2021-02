Wirtschaftsweiser Lars Feld : „Dritte Welle würde Prognosen hinfällig machen“

Berlin Mit der steigenden Zahl der Neuinfektionen wächst in der Wirtschaft die Furcht vor einer Verlängerung der Beschränkungen. Der Wirtschaftsweise Lars Feld kündigt an, dass die Prognosen nach unten korrigiert werden müssen.

Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen sieht große Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung und hat Erwartungen von Firmen an Öffnungspläne gedämpft. „Man kann alle möglichen Pläne aufstellen. Aber wenn eine dritte Welle kommt, werden diese hinfällig sein“, sagte Lars Feld. Die Corona-Virusvarianten seien eine Unsicherheit, die auch ökonomisch durchschlage. Wirtschaftsverbände wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hatte zuvor vehement auf einen Öffnungsplan gedrängt und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier(CDU) einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet . .

Feld kündigte an, dass der Sachverständigenrat seine Prognose für das laufende Jahr nach unten korrigieren wird. In der im November vorgelegten Einschätzung gingen die Wirtschaftsweisen noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,7 Prozent im Jahr 2021 aus. Im März wird die aktualisierte Prognose veröffentlicht. „Eine 3 vor dem Komma ist noch möglich, wenn weitere Grenzkontrollen vermieden werden und es nach dem Lockdown zu schrittweisen Öffnungen kommt. Dann kann es ab dem zweiten Quartal zu einem kräftigen Wachstum kommen.“

Fitzenberger verwies auf eine neue Befragung seines Instituts, der zufolge 9 Prozent der Betriebe angaben, dass ihre liquiden Mittel noch bis zu vier Wochen reichen und bei 21 Prozent für bis zu zwei Monate. Im Gastgewerbe gaben dies demnach sogar jeweils ein Viertel an. „Umso wichtiger ist, dass sie nicht im Regen stehen müssen und die staatlichen Hilfen auch vor Ort ankommen und greifen.“

Der DIHK hatte sich in ihren Vorschlägen für einen Neustart des wirtschaftlichen Lebens „nach bundesweit einheitlichen Kriterien mit nachvollziehbaren Regeln für die Unternehmen“ ausgesprochen. In dem Papier der Dachorganisation der 79 Industrie- und Handelskammern heißt es unter anderem, Schnelltests und digitale Tools könnten wegweisend sein, um das wirtschaftliche Leben auch in den derzeit stark betroffenen Bereichen wieder zu aktivieren.