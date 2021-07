Wirksamkeit, Kreuzimpfung, Termine NRW : Die 16 wichtigsten Fragen zum Impfen

Verschiedene Impfstoffe. Foto: dpa/Marcus Brandt

Düsseldorf Wie gut ist Biontech nach den Daten aus Israel noch? Kann ich meinen Impftermin in verschieben? Werden Kreuzimpfungen international anerkannt? Wo bekomme ich einen Termin in NRW? Die wichtigsten Fragen.

Die Impfkampagne schreitet voran, doch das Corona-Virus lässt nicht locker. Die Delta-Variante lässt die Wirksamkeit der Impfstoffe sinken. Zudem stellen sich viele andere Fragen rund um die Organisation.

Wirkt Biontech auch gegen die Delta-Variante? Der Impfstoff des Mainzer Herstellers hat zunächst in allen Studien sehr gut abgeschnitten. Doch nun meldet Israel, dass die Wirksamkeit sinkt. Die Wirksamkeit zur Verhinderung einer Infektion sei auf 64 Prozent gesunken, teilt das israelische Gesundheitsministerium mit. Dies gelte auch für die Verhinderung einer Erkrankung mit Symptomen. Parallel habe sich die aggressive Delta-Variante des Coronavirus ausgebreitet. Im Februar sah das noch anders aus: Damals lag die Wirksamkeit gegen eine Corona-Erkrankung in Israel noch bei 95,8 Prozent.

Was sind die Gründe? Die Impfkampagne in Israel gilt als vorbildlich. Rund 60 Prozent der Israelis sind bereits vollständig geimpft. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 39 Prozent. Doch zugleich ist die Delta-Variante dort bereits stark verbreitet. In Israel gehen 90 Prozent der Infektionen auf die Delta-Variante zurück. In Deutschland sind es 34 Prozent, am Mittwoch veröffentlicht das Robert-Koch-Institut seinen neuen Virusvarianten-Bericht. Wegen der hohen Impfquote hat Israel die Beschränkungen stark gelockert. Eine Maskenpflicht gilt nur in Innenräumen und wird laut Medienberichten oft nicht mehr befolgt. Vor dem Hintergrund erscheint der Vorstoß von Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, weiter fragwürdig. Er schlägt vor, mit dem Wegfall der Maskenpflicht für Geimpfte Anreize zum Impfen zu schaffen.

Ist die Biontech-Impfung jetzt nutzlos? Keineswegs. Auch nach den jüngsten Angaben des israelischen Ministeriums schützt eine doppelte Impfung mit Biontech zu 93 Prozent vor einem schweren Verlauf und vor Klinikeinweisungen. Und das ist die wirklich entscheidende Zahl. Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) hatte ergeben, dass Biontech zu 98 Prozent vor schweren Verläufen schützt. Damit ist der Mainzer Impfstoff Astrazeneca und Johnson&Johnson überlegen.

Was heißt das für die deutsche Impfkampagne? Die geringere Wirksamkeit, die Israel meldet, ist kein Grund gegen eine Impfung, zumal das Land selbst darauf hinweist, dass die Studie noch vorläufig ist. Im Gegenteil zeigen die Daten, wie wichtig es ist, jetzt schnell zu einer hohen Durchimpfung zu kommen. Das Robert-Koch-Institut geht inzwischen davon aus, dass man eine Durchimpfungsrate von 85 Prozent benötigt, um Herdenimmunität zu erreichen. Genauer: Mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Senioren ab 60 Jahren müssen demnach vollständig geimpft sein. Zu Beginn der Pandemie, als das harmlosere Ursprungsvirus dominierte, war man noch von erforderlichen 60 Prozent ausgegangen. Das zeigt, wie aggressiv die Delta-Variante ist.

Was heißt das für die Kreuzimpfungen? Nichts. Nach der Änderung der Empfehlung durch die Ständige Impfkommission (Stiko) sollen Menschen, die als erstes Astrazeneca erhalten haben, nun Biontech bekommen. Das stellt in dieser Woche vor allem die Hausarzt-Praxen vor Probleme. Für die nächste Woche dürften sie kaum noch Astrazeneca-Impfstoff bestellen. Laut dem Hausärzte-Verband NRW werde viele Astrazeneca nun verwerfen.

Gilt man mit Kreuzimpfungen als doppelt geimpft? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt Kreuzimpfungen – erste Dosis Astrezeneca, zweite Dosis Biontech – nicht als vollständig geimpft an. Die WHO ist in manchen Fragen noch langsamer als die Ständige Impfkommission. Länder, die ihre Regeln allein auf die WHO stützen, könnten Reisenden mit Kreuzimpfungen damit das Leben schwer machen, diese sind dann möglicherweise weiter auf PCR-Tests angewiesen. Allerdings hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang Juni in der Bundespressekonferenz betont: „Das spielt keine Rolle. Der digitale Impfpass dokumentiert den vollen Impfschutz, egal wie er entstanden ist.“ Damit sei es auch unerheblich, ob man beide Dosen von Astrazeneca erhalten habe oder eine Dosis von Astrazeneca und eine von Biontech.

Kann man sich eigentlich auch erst mit Biontech und dann mit Astrazeneca impfen lassen? Auf die Idee könnte man kommen, weil eine Studie der Universität Oxford für Kreuzimpfungen eine besondere Wirksamkeit nachgewiesen hat, da so besonders viele T-Zellen entstehen. Diese spüren infizierte menschliche Zellen auf und vernichten sie, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Aber erstens beziehen sich diese Ergebnisse auf die Kreuzimpfung erst mit Biontech und dann mit Astrazeneca, zum anderen ist ein umgekehrtes Impfschema auch nicht zugelassen. Und wer doppelt mit Biontech geimpft ist, hat einen sehr guten Schutz.

Was ist, wenn ich in Kürze einen Astrazeneca-Erstimpfungstermin im NRW-Impfzentrum habe? Dann hat der Bürger die Wahl: Entweder er sagt den Termin ab und bemüht sich um einen Erstimpfungs-Termin mit Biontech. Oder er nimmt den Astrazeneca-Termin wahr und hat die Garantie des Landes, dass er als zweite Dosis Biontech bekommt. „Jeder volljährigen impfwilligen Person, die sich im Juli und August 2021 mit dem Impfstoff von Astrazeneca erstmalig impfen lässt, wird zur Vervollständigung der Impfserie in einem Abstand von mindestens vier Wochen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff angeboten“, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium.

Was ist, wenn ich in Kürze einen Astrazeneca-Zweitimpfungstermin im Impfzentrum habe? Jedem Bürger wird dort automatisch die Impfung mit Biontech oder Moderna angeboten. „Jeder Person, die im Impfzentrum eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca erhalten hat, wird im Impfzentrum eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (derzeit Biontech) angeboten“, so das Ministerium weiter. „Personen, die in Impfzentren bereits einen Termin für eine Zweitimpfung mit Astrazeneca haben, müssen nichts unternehmen, der Impfstoff wird automatisch umgestellt.“

Was ist, wenn mein Zweitimpfungstermin erst in ein paar Wochen ist? Die Stiko-Empfehlung soll auch dazu führen, dass die Impfintervalle kürzer werden und die Menschen rascher komplett geimpft sind. Daher gilt: „Wo entsprechend der Stiko-Empfehlung eine Verkürzung des Impfintervalls erforderlich wird, kontaktieren die Impfzentren die betreffenden Personen zum Zweck einer Änderung des Zweitimpftermins automatisch“, verspricht das NRW-Ministerium.

In NRW klagen Bürger, dass man online vereinbarte Termine im Impfzentrum nicht einfach verschieben kann. Woran liegt das? Das liegt – mal wieder – an der unzureichenden Software. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen erläutert dazu: „Es gibt eine Besonderheit: Personen, die bereits seit längerer Zeit im Terminbuchungsportal angelegt sind, müsste sich ein neues Profil mit der entsprechenden Berechtigungsstufe anlegen oder es telefonisch über die 116117 versuchen.“

Seit Montag können Bürger Termine in den Impfzentren vereinbaren - auch wenn sie ihren ersten Termin beim Hausarzt hatten. Warum klappt das oft nicht? Auch das liegt an der Software, wie der Sprecher der KV Nordrhein erklärt. „Buchungen von Einzelterminen sind in Nordrhein sowohl telefonisch als auch online möglich. Online müssen Nutzer allerdings derzeit noch formal zwei Termine - sowohl für eine (neue) Erst- als auch für eine Zweitimpfung (!) - auswählen und den zweiten Termin dann zu einem späteren Zeitpunkt separat online oder telefonisch stornieren.“ Im Laufe der Woche werde man diese Funktion vereinfachen und die Software anpassen.

Kann ich meinen Termin im Impfzentrum wegen des Urlaubs verschieben? Das ging lange nicht, nun geht es. Seit Montag gilt: „Eine Umbuchung eines bereits vereinbarten Zweittermins für eine Impfung mit Biontech oder Moderna, zum Beispiel aufgrund von Urlaub, ist innerhalb des durch die Impfstoffzulassung vorgesehenen Zeitraums möglich“, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte. Zugleich hieß es: „Das Ministerium bittet jedoch darum, von dieser Möglichkeit nur im Ausnahmefall Gebrauch zu machen.“ Eine Umbuchung könne über die bekannten Rufnummern zur Terminbuchung oder online erfolgen.

Können sich nun auch Genesene impfen lassen? Sie waren zunächst etwas vergessen worden, zumal nicht klar war, wie lange ihr durch die Corona-Erkrankung aufgebauter Immunschutz wirkt. Nun wird für sie empfohlen, dass sie sich einmal impfen lassen sollen. Seit Montag wird die Buchung für Genesene, die nur einen einzelnen Impftermin benötigen, ermöglicht, erklärte das Ministerium.

Wann gibt es wieder freie Termine? In den kommenden 14 Tagen sind bereits viele Termine in den Impfzentren ausgebucht. Man erwarte aber in den kommenden Wochen eine deutliche Steigerung der Impfstofflieferungen durch den Bund, so das Ministerium. Es würden fortlaufend neue Termine in den KV-Termin-Buchungssystemen zur Verfügung gestellt. „Ich rate jedem, der noch keinen Termin buchen konnte: Überprüfen Sie regelmäßig die Online-Portale nach freien Terminen. Über die Hotline können die Bürger zudem Termine in anderen Impfzentren außerhalb ihres Wohnortes vereinbaren“, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).