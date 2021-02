„Wir halten nicht länger aus“ : Mallorcas Gastgewerbe macht auf seine Not aufmerksam

Palma Auf den Balearen herrscht seit einem Monat ein strenger Corona-Lockdown. Mit einer Aktion haben Hoteliers und Gastronomen, Taxifahrer, Reiseleiter und Ladenbesitzer auf Mallorca nun auf ihre Situation aufmerksam gemacht - und schnelle Lösungen gefordert.

Der neue Interessenverband „SOS Turismo“ brachte am Freitag an Fassaden und Balkonen von Hotels, Restaurants und anderen Gebäuden Hunderte von Bannern an. Die teils riesigen Fahnen mit dem Verbandsnamen und Forderungen waren an vielen Orten auf der spanischen Urlaubsinsel zu sehen.