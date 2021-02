Deutlich weniger Unfälle : Rekordtief bei Verkehrstoten wegen Corona im Jahr 2020

Ein Kreuz zur Erinnerung an einen Verkehrstoten steht an einer Landstraße. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wiesbaden Die Zahl der Verkehrstoten erreichte laut Amt den niedrigsten Stand seit Beginn der Zählung vor mehr als 60 Jahren. Laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ging auch die Zahl der Verletzten deutlich zurück.

Wegen Corona sind im vergangenen Jahr laut vorläufigen Zahlen so wenige Menschen im Straßenverkehr gestorben wie noch nie seit Beginn der Statistik. Das berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag. Demnach starben 2020 auf deutschen Straßen 2724 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Das waren 322 Todesopfer oder 10,6 Prozent weniger als im Jahr 2019.