Demografische Entwicklung : Prognose sieht 2021 erstmals mehr als eine Million Todesfälle

Mit Kreide geschrieben steht „Corona“ auf einem Sarg mit einem Verstorbenen, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist, vor dem Einäscherungsofen eines Krematoriums. (Archivfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Wenn das Jahr zu Ende geht, werden in der Bundesrepublik Deutschland so viele Menschen gestorben sein, wie noch nie zuvor in einem Jahr seit ihrer Gründung - davon sind Statistiker überzeugt. Welche Rolle spielt Corona dabei?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Sterbefälle könnte im laufenden Jahr erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik die Marke von einer Million überschreiten. Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Basis einer Hochrechnung ermittelt. Hauptursache ist die alternde Gesellschaft.

In den ersten elf Monaten dieses Jahres starben bereits rund 915.000 Menschen. „Den Schätzungen zufolge dürfte die Zahl der Todesfälle bis zum Jahresende zwischen 1.020.000 und 1.030.000 liegen“, teilte das Institut am Freitag in Wiesbaden mit. 2020 registrierte die amtliche Statistik insgesamt 985.000 Sterbefälle, 2010 waren es nur 859.000.

Die Sterblichkeit nimmt mit steigendem Alter zu, so dass die Zahl der Todesfälle stark vom Alter der Gesellschaft abhängt. „Die Zunahme der Sterbefälle in den letzten Jahren geht einher mit einer wachsenden Anzahl älterer Menschen“, erklärte Demograf Michael Mühlichen. Aus demografischer Sicht sei also schon länger absehbar, dass die jährlichen Todesfallzahlen die Millionen-Grenze übersteigen würden.

„Die Corona-Pandemie, die überwiegend bei älteren Menschen zu einer Zunahme von Sterbefällen geführt hat, hat diese Entwicklung ein wenig beschleunigt“, sagte Mühlichen. Gegenwärtig stehe noch nicht genau fest, wie viele Menschen im laufenden Jahr an oder mit Corona sterben werden. „Es ist aber bereits abzusehen, dass auch 2021 andere Todesursachen als Covid-19 dominierender sein werden.“

2020 starben in Deutschland laut Todesursachenstatistik des Statischen Bundesamtes 30 Prozent der Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei 24 Prozent waren Krebs- und Tumorerkrankungen die Todesursache. Rund 4 Prozent erlagen 2020 Covid-19 als Grundleiden, die vom Virus Sars-CoV-2 verursachte Krankheit war in diesen Fällen die ausschlaggebende Todesursache.

Das Statistische Bundesamt hatte vergangene Woche berichtet, dass Corona in Deutschland zu einer Übersterblichkeit geführt hat. 2020 starben fünf Prozent mehr Menschen als 2019. Allein aufgrund der Alterung der Bevölkerung wäre nur ein Anstieg der Sterbefallzahlen um zwei Prozent zu erwarten gewesen, hatten die Statistiker berechnet.

(chal/dpa)