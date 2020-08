Zweiter Tag in Folge : Wieder mehr als 1000 Neuinfektionen in Deutschland

Eine Coronavirus Diagnose. (Symbolbild) Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Berlin Das Robert-Koch-Institut meldet den zweiten Tag in Folge wieder mehr als 1000 Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter hätten 1147 neue Ansteckungen registriert, teilte das RKI am Freitag mit. Erst am Donnerstag waren erstmals seit Anfang Mai wieder mehr als 1000 Neuinfektionen gemeldet worden.

Damit gibt es in Deutschland insgesamt 214.214 bestätigte Fälle. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg um acht auf 9183. Rund 195.900 Menschen sind dem RKI zufolge genesen. Damit gibt es rein rechnerisch gut 9000 nachweislich akut Infizierte.

Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist der Anstieg bei den Neuinfektionen derzeit aber beherrschbar. „Mit um die 1000 Neuinfektionen pro Tag kann das Gesundheitswesen umgehen“, sagte er am Donnerstagabend im ZDF. Intensivkapazitäten seien derzeit mehr als ausreichend vorhanden. „Aber wir bleiben aufmerksam, was die weitere Dynamik angeht“, sagte der CDU-Politiker. „Wenn die Zahlen weiter steigen, dann kommt es auf uns alle an, im Alltag aufeinander zu achten, um weitere Maßnahmen zu vermeiden.“

(juw/Reuters)