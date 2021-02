Grenzen der Intensivmedizin : Begleiten und trösten bei Covid-19

Düsseldorf Die Palliativmedizin hat eine wichtige Aufgabe bei schweren Corona-Verläufen: Sie sieht den Patienten ganzheitlich und unterstützt die Intensivstationen.

Nicht nur in solchen Situationen schaltet sich die Palliativmedizin ein. Sie umsorgt jeden Patienten ganzheitlich und weiß, dass er empfänglich ist für Linderung an Leib und Seele. Häufig gelingt es, Menschen so zu stabilisieren, dass sie das Krankenhaus wieder verlassen können, nach Hause oder ins Hospiz.

Dieses wichtige Angebot, das oft so viel mehr ist als nur Sterbebegleitung, droht mancherorts zur Disposition gestellt zu werden. In Freiburg wurde eine Palliativstation zu einer Covid-Isolierstation umfunktioniert. In anderen Städten wurde ambulanten Teams der Zutritt zu Palliativpatienten in Altenheimen verwehrt. Das neue Projekt „Palliativversorgung in Pandemiezeiten“ widmet sich diesen Problemen. Zwölf universitäre palliativmedizinische Einrichtungen (darunter Aachen, Düsseldorf, Köln und Bonn) und weitere Partner, insbesondere aus der Infektiologie, wollen alle Bereiche der Hospiz- und Palliativversorgung erforschen. Bis März 2021 wird eine nationale Strategie für die Betreuung schwerkranker Erwachsener und deren Angehöriger in Pandemiezeiten erarbeitet.