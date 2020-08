Fonds braucht Geld : WHO warnt vor „Impfstoff-Nationalismus“

Das Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im europäischen Hauptquartier der Vereinten Nationen in Genf. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Klaunzer

Genf Um die globale Pandemie besser bekämpfen zu können, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu mehr globaler Zusammenarbeit auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff aufgerufen.

Bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu mehr globaler Zusammenarbeit aufgerufen. Das sei auch im Eigeninteresse der Länder, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstagabend in Genf. Die Weltwirtschaft könne sich erst nachhaltig erholen, wenn das Virus überall besiegt sei. Dazu müsse an möglichst vielen Impfstoffen geforscht werden, statt auf einzelne Kandidaten zu setzen.